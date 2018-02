Lazio, Lombardi: “Manager e dirigenti importanti per ripresa”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

I manager e i dirigenti sono una categoria che può dare una mano alla ripresa della regione Lazio. “Assolutamente sì”, conferma a Labitalia Roberta Lombardi, candidata alla presidenza della Regione Lazio del M5S.

Lombardi ha incontrato oggi, nella sede della Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità del pubblico e del privato, i rappresentanti dei vari settori della dirigenza, dalla sanità al mondo diplomatico.

“La dirigenza pubblica e privata -spiega Lombardi- ha una responsabilità di guida dell’azione della Pa e delle imprese che investono in questo territorio e creano sviluppo economico. E’ a loro che dobbiamo andare ad illustrare la linea politica che ci guiderà nei prossimi anni cercando anche con loro una co-responsabilizzazione sull’obiettivo di far ripartire la nostra regione”.

