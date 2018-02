“Cugina di Renzi portaborse al Senato”, ma è una bufala  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Questa immagine sta girando in rete in modo impressionante. Ovviamente è una bufala galattica, una delle tante falsità che hanno appiccicato addosso negli ultimi anni. Eppure oltre quarantamila cittadini l’hanno già condivisa e rilanciata…”. Ancora una fake news diventata virale sui social smentita dal diretto interessato. Nel solco di quella che sembra essere ormai una ‘tradizione bufalara’ di Facebook e Twitter, ecco infatti spuntare l’ennesima (finta) parente di un politico che percepirebbe uno stipendio stratosferico, ‘piazzata’ a lavorare in Senato da qualche onorevole. Stavolta, a smentire l’esistenza di una fantomatica cugina è Matteo Renzi, che su Facebook commenta il caso farlocco di Francesca Renzi, assunta al Senato come portaborse per ben 23mila euro al mese. Un falso facilmente riconoscibile che, tuttavia, ha attirato attenzioni e condivisioni spasmodiche dei perenni indignati della Rete.

“Ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Perché – domanda Renzi, che si risponde -? Perché c’è un’organizzazione sotterranea che scommette sulla propaganda e la mistificazione. Ormai è sempre più evidente”. Renzi si scaglia poi contro “questi lestofanti” che insistono nel provare “a influenzare non solo la campagna elettorale ma anche la vita quotidiana: pensate – scrive ancora – a quanto sono diventate virali le polemiche contro i vaccini o contro la mammografia o contro la scienza. Abbiamo scelto di combattere la propaganda con leggerezza e concretezza. Ci attaccano sui sacchetti biodegradabili, sui Rolex, sugli aerei di Stato perché quando si va sull’elenco delle cose fatte e su quelle da fare non c’è partita. Lasciamo stare le finte cugine commesse al Senato, allora. E nell’ultima settimana, a testa alta, spieghiamo la differenza tra chi vive di Fake news e chi – conclude – ha idee per l’Italia”.

