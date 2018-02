Guardia Costiera di Riposto sequestra 150 kg di tonno rosso e pesce spada

🔊 Ascolta l'articolo

Continuano le attivita’ di controllo sulla filiera della pesca e al contrasto della pesca di frodo da parte dei militari della Squadra di Polizia Marittima della Guardia Costiera di Riposto. Sequestrati 150 chili di tonno rosso e pesce spada sottomisura e comunque pescati in tempi non consentiti.

Il prodotto e’ stato sbarcato all’interno del Porto di Giardini Naxos (Messina) da un natante di piccole dimensioni che alla vista dei militari si dava alla fuga in mare aperto. E’ stata fermata un’auto con due persone a bordo che all’interno del vano posteriore trasportava pesce spada e tonno rosso allo stato novello (sottomisura). Il prodotto ittico veniva posto sotto sequestro e ai due venivano elevate sanzioni per un totale di 24.000 euro. Il pesce e’ stato donato alle case famiglie e ad associazioni benefiche operanti in zona. (ITALPRESS).

