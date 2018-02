Grasso anticipa il “suo” governo: Anna Falcone alle Riforme istituzionali

🔊 Ascolta l'articolo

”Il ministro dell’Economia è facile: abbiamo la senatrice Cecilia Guerra che ha fatto il sottosegretario in passato e che è espertissima nei problemi di economia e finanza. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, la metterei allo Sviluppo economico per rilanciare l’economia circolare, quelle fonti di energia rinnovabile che possono dare uno sviluppo economico con lavoro pulito, trasparente e sicuro”. Lo ha detto Pietro Grasso, a SkyTg24, a proposito di un governo Leu.

“Laura Boldrini agli Esteri e Anna Falcone alle Riforme Istituzionali. All’Interno prenderei intanto l’interim, perché mi pare in passato di aver potuto gestire un po’ di sicurezza personale nella lotta alla criminalità organizzata. Poi vediamo”, ha spiegato Grasso, che interrogato sul ruolo di D’Alema e Bersani Grasso ha risposto: ”Hanno già avuto una esperienza notevole sotto questo profilo, potranno comunque essere utili. Comunque non ho ancora finito l’elenco dei ministri&”

