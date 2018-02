Non si fermano all’alt e investono un poliziotto    

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

A bordo di un scooter hanno investito un poliziotto che gli aveva intimato l’alt. Un 25enne, napoletano pregiudicato, e un 19enne con pregiudizi di polizia sono stati arrestati per i reati di concorso tra loro di porto abusivo di arma, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate nei confronti di due poliziotti.

I poliziotti stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno visto un motorino, con a bordo due individui vestiti di nero e con il viso coperto da passamontagna sempre nero, arrivare a forte velocità. Gli agenti hanno intimato l’alt e uno dei due ha anche occupato fisicamente il piano stradale per obbligarli a fermarsi. Ma il conducente ha addirittura accelerato la marcia investendo volontariamente il poliziotto e facendolo cadere. L’impatto ha fatto sì che anche lo scooter rovinasse a terra.

L’agente investito, alzandosi immediatamente ha tentato di bloccare il passeggero che con calci e pugni si è divincolato e ha tentato insieme al conducente di risalire sullo scooter e scappare. L’altro poliziotto presente lo ha però impedito, fermando la corsa con un calcio allo scooter. I due, caduti nuovamente, sono scappati a piedi e il passeggero, presa l’arma che aveva con sé l’ha puntata contro i poliziotti. Pochi metri più avanti, dopo una ulteriore colluttazione con l’agente, è stato bloccato ed identificato.

Il conducente dello scooter, inizialmente era riuscito a sfuggire ma la descrizione data via radio, soprattutto sugli abiti indossati, ha consentito di intercettarlo. Nascostosi nell’abitazione di un conoscente, ha ammesso le sue responsabilità. Entrambi sono stati portati al carcere di Poggioreale.

