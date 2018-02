Spacciavano cocaina nel quartiere San Leone, due arresti

🔊 Ascolta l'articolo

Sono finiti agli arresti domiciliari due pusher sorpresi a spacciare cocaina, a Catania. Si tratta di Salvatore Chiarenza, di 28 anni, e Mario Colletti, 48 anni. Il loro centro di smistamento era via Piemonte, nel quartiere di San Leone, dove erano soliti ricevere i clienti. I carabinieri, dopo avere assistito ad un paio di scambi di droga, li hanno bloccati ed hanno trovato e sequestrato oltre 700 euro in contanti, verosimilmente incassati dalla vendita della cocaina ed alcune dosi della sostanza stupefacente nascoste nel cappuccio di uno dei giubbotti indossati dai pusher. (ITALPRESS)

