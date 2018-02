Premio Top Utility: Gruppo CAP, la migliore azienda pubblica nella comunicazione  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Gruppo CAP è la migliore azienda pubblica nella comunicazione. Il gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, dopo avere conseguito nel 2017 il premio Top Utility Assoluto, si è aggiudicato questa mattina il premio Top Utility Comunicazione, davanti ad aziende del calibro di Acea, A2A, Acque Spa ed Hera. Il riconoscimento, conseguito anche nel 2015, è stato assegnato da Althesys, in occasione della VI edizione del rapporto Top Utility Analysis presentato oggi a Milano presso la Camera di Commercio, confermando il primato del “modello Milano” nella gestione pubblica dei servizi ai cittadini.

Il premio è stato ritirato da Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato Gruppo CAP, e Michele Falcone, direttore generale. “Questo premio è motivo di soddisfazione e orgoglio poiché riconosce il nostro impegno quotidiano nel raccontare tutto quello che facciamo, afferma Russo. Una moderna gestione del servizio idrico integrato deve puntare infatti su trasparenza e informazione al cittadino, in un rapporto di ascolto e dialogo continuo. Con la nuova normativa europea Water Drinking Directive, dovremo comunicare di più e meglio non solo per promuovere il consumo dell’acqua del rubinetto, ma anche la formazione di una cultura orientata al risparmio e al valore di questa preziosissima risorsa. I cambiamenti climatici ci devono spingere a ragionare in questo senso, per non incorrere più in casi come Città del Capo, che entro maggio rischia di non avere più acqua potabile”.

Il gestore del servizio idrico integrato nei comuni dell’hinterland milanese ha ricevuto il premio “per l’elevato livello di trasparenza amministrativa, per l’efficacia delle attività di comunicazione rivolta a tutti gli stakeholder e per la capacità di ascolto delle istanze delle numerose comunità locali in cui l’azienda opera”. Oltre alla Comunicazione, in questa edizione 2018, sono state ben 5 le nomination per Gruppo CAP, finalista anche per le categorie Top Utility Assoluto, già conquistato l’anno scorso, Sostenibilità, Ricerca & Innovazione e Attenzione ai consumatori e al territorio. Per il gestore che fornisce il servizio idrico integrato a 2,5 milioni di cittadini nei comuni della Città Metropolitana si tratta del quarto premio consecutivo. Oltre al primo premio per la Comunicazione conseguito anche nel 2015, Gruppo CAP è stata insignita dello scettro di miglior utility l’anno scorso, mentre nel 2016 si era aggiudicata il primo posto nella sezione Sostenibilità. Un trionfo per il “modello Milano”, avvalorato da un altro podio conseguito sempre oggi da MM spa per l’attenzione ai consumatori e al territorio.

Un voto di merito alla gestione pubblica dei servizi ai cittadini. “Con la vittoria di 4 aziende pubbliche, conclude Russo, si conferma vincente il modello “in house”, per la capacità di coniugare efficienza e controllo pubblico”.

Il Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città Metropolitana di Milano secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana.

