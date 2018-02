Usa: Trump e appunti per meeting, ‘vi ascolto’ tra frasi da ricordare  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Punto 5. Vi ascolto”. Donald Trump non ha lasciato nulla al caso nell’incontro, avvenuto ieri, con gli studenti e i familiari delle vittime della strage compiuta nel liceo di Parkland, in Florida, la scorsa settimana. Il fotografo del Washington Post, Ricky Carioti, ha colto un dettaglio particolare dell’evento.

Trump si è presentato all’incontro con un foglio sul quale, con ogni probabilità, erano annotate frasi e concetti da esprimere. L’inquadratura ha permesso di appurare che al punto 5 corrispondeva la frase ‘Vi ascolto’ (I hear you), annotata dopo una serie di domande.

Ad aprire la lista, al punto 1, ‘Cosa vorreste che io sapessi assolutamente riguardo alla vostra esperienza?’. Possibile intravedere anche il punto 2: ‘Cosa possiamo fare per aiutarvi a farvi sentire al sicuro?’. Il punto 4 è stato dedicato a ‘Risorse? Idee?’. Rimane parzialmente ignoto il numero 3, coperto dalla mano del presidente.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.