Virus danneggia dati comune di Termini I., attacco hacker

Attacco informatico ai server del Comune di Termini Imerese. Un virus ha criptato i dati dell’Ufficio ragioneria, dell’Ufficio tributi e dell’Ufficio personale, danneggiandoli irreversibilmente. Lo rende noto l’Amministrazione, sottolineando come “questa situazione, nei prossimi giorni, potrebbe comportare ritardi nell’erogazione delle retribuzioni di febbraio e nel pagamento di fatture relative ai servizi essenziali: raccolta rifiuti, utenze, assistenza disabili, asilo comunale”. Il sindaco Francesco Giunta ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. (ITALPRESS).

