Ars approva mozione per pubblicizzare gestione acqua

L’Ars ha approvato la mozione Fava che chiede la ripubblicizazione della gestione del settore idrico in capo ad unico ente di governo. “Il Governo regionale non si puo’ limitare alla disamina tecnica dell’esistente ma deve assumere responsabilita’ ed impegni precisi. Oltre il 45% dell’acqua immessa in rete si perde, nel 2006 era il 35%, gli invasi sono inutilizzabili per mancanza di collaudi e manutenzione, una situazione fotografata gia’ nel 2002 dall’allora presidente della Regione e che e’ rimasta invariata dopo 15 anni, i fondi spesi per la manutenzione degli impianti sono diminuiti di oltre il 75% in pochi anni”, ha affermato Fava illustrando la mozione presentata oggi in aula.

