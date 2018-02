Dighe Cimia e Disueri in sicurezza con i lavori di ripristino

🔊 Ascolta l'articolo

“Le dighe Cimia e Disueri saranno finalmente messe in sicurezza con i lavori di ripristino della loro capacita’, le campagne del Gelese finalmente non saranno piu’ a secco. Il governo ha approvato la nostra mozione, ma ovviamente adesso vigileremo affinche’ dall’impegno formale, Musumeci passi ai fatti”. A dirlo e’ il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, primo firmatario di una mozione del M5S all’Ars che impegna il Governo regionale a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la messa in sicurezza e potenziamento dei due invasi.

“Se si fossero spesi i ventidue milioni di euro previsti per il consolidamento, la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del patto per il Sud, oggi la piana di Gela, le campagne, gli insediamenti agricoli e industriali e la cittadinanza, non subirebbero la sete. La politica degli ultimi 20 anni ha delle responsabilita’ gravissime – spiega Di Paola – perche’ i soldi per gli interventi c’erano e non sono mai stati spesi perche’ gli invasi sono pieni di fango e detriti. Apprezziamo il positivo impegno del governo alla nostra mozione ed al grido d’aiuto dei gelesi, ma ovviamente, sebbene quella di oggi possa essere una vittoria per noi e la cittadinanza, vigileremo – conclude il deputato gelese – affinche’ dalle parole, Musumeci passi ai fatti”. (ITALPRESS).

