Milano, uomo investito da un treno  

Fonte: adnkronos.com

Un 38enne di origine marocchina è stato investito da un treno partito dalla stazione Nord di Milano Quarto Oggiaro. L’uomo si è avvicinato al treno regionale diretto a Varese e in partenza alle 7.20 circa. I testimoni hanno riferito alla polizia ferroviaria di aver visto l’uomo che, dopo la chiusura delle porte, saliva nello spazio di congiunzione tra la banchina e il treno “presumibilmente con l’intenzione di posizionarsi sui respingenti delle vetture in modo tale da poter raggiungere la stazione successiva e poi salire regolarmente a bordo”.

In quel momento è scivolato sotto la vettura al momento della ripartenza del convoglio. Il personale di bordo del treno, non potendosi rendere conto dell’accaduto, ha proseguito la corsa fino alla stazione di Saronno, dove il convoglio è stato fermato e successivamente soppresso. Il pm ha disposto il sequestro del treno per accertare il regolare funzionamento delle porte.

