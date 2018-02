Roma, incendio in appartamento: 2 intossicati  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Dalle 20.25 circa squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma stanno intervenendo in via Marcello Provenzale n° 66 per l’incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina di quattro piani.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, un’autoscala, un’autobotte e il carro autoprotettori. Al momento ci sono due persone leggermente intossicate che sono state affidate alle cure mediche del 118. Sul posto presente l’Autorità competente.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.