Corbellati Missile, l’auto da 500 km all’ora  

Corbellati Missile, auto da 500 km all’ora. Curiosi e appassionati già in attesa per l’anteprima mondiale di questa hypercar al Motorshow di Ginevra. Una vettura con un obiettivo: essere la più veloce al mondo.

“Il cuore pulsante dell’auto – si legge sul sito – è il suo altro punto di forza per raggiungere l’obiettivo” con un V8 9 litri biturbo che sprigiona 1800 cavalli di potenza e 2350Nm di coppia, “creando insieme all’aerodinamica i presupposti per essere una vettura unica”.

CARATTERISTICHE – L’impianto frenante ha dischi carboceramici (396mm di diametro e 36mm di spessore su tutte le ruote e pinze monoblocco a 6), pneumatici da 20 pollici 265/35 all’anteriore e 345/30 al posteriore, con sospensioni pneumatiche a doppio quadrilatero autolivellanti e un telaio e la scocca in fibra di carbonio realizzati artigianalmente. Trasmissione a 6 marce manuale più retromarcia, trazione posteriore, LSD (differenziale a slittamento limitato).

PRESTAZIONI – “Noi siamo la famiglia Corbellati, da 70 anni creatori di gioielli, artisti, appassionati d’arte. Oggi l’ultima generazione, appassionata d’auto sportive, ha intrapreso un percorso nuovo e pieno di sfide per continuare nel segno della tradizione familiare. Il nostro obiettivo è quello di realizzare un’auto dalle prestazioni uniche che allo stesso tempo sia un gioiello”.

