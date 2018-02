Aggredisce con chiave inglese moglie e figlio: gravissimi  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Ha aggredito moglie e figlio nel sonno, riducendoli in fin di vita. E’ accaduto a Castellarquato, in provincia di Piacenza. L’uomo, di 62 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo ha 23 anni, mentre la donna 58. Sono stati portati in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma e sono ricoverati nel reparto di Rianimazione: sono molto gravi. L’arma dell’aggressione è uno strumento in ferro, probabilmente una chiave inglese o un giratubi. A quanto trapela, ma non ci sono ancora conferme ufficiali, l’uomo avrebbe ucciso anche il cane di famiglia e poi avrebbe aperto il gas. A scoprire l’accaduto sarebbe stato un parente che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola e del nucleo investigativo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.