Dirigente Forza Nuova legato e pestato a sangue in strada  

Fonte: adnkronos.com

Lo hanno accerchiato, immobilizzato e picchiato selvaggiamente. Vittima della violenta aggressione a Palermo è il segretario provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino. Secondo le prime informazione l’agguato è avvenuto nella centralissima via Dante.

Gli aggressori lo avrebbero avvicinato, immobilizzato legandolo e successivamente pestato a sangue. Immediatamente soccorso è stato condotto all’ospedale Civico di Palermo. Sulla vicenda indaga la Polizia.

