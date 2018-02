“Bevevo e mi drogavo”, la confessione di Fabrizio Moro  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Per anni ho abusato di alcol e droghe”. Così racconta, in un’intervista al settimanale DiPiù, Fabrizio Moro, ricordando uno dei periodi più difficili della sua vita. “Ho iniziato a 18 anni – confessa il vincitore di Sanremo – con gli amici andavo in discoteca e prendevo pasticche, tipo l’ecstasy, per ‘sballare’. E l’alcol scorreva a fiumi. Poi a 27 anni ho smesso”. A spingerlo a smettere, racconta ancora il cantautore, è stata la paura di morire. “Io sono un vigliacco – ammette – ho il terrore della morte. A un certo punto ho iniziato a stare male, mi sentivo debole. Sono andato a fare le analisi del sangue. E i risultati mi hanno spaventato”.

“Quando ho capito che dovevo disintossicarmi – prosegue il cantante – un altro disagio è arrivato: la paura di ammalarmi ha iniziato a condizionarmi. Ero ipocondriaco: non uscivo più di casa se non ero sicuro di andare in un luogo con vicino un ospedale”. Non solo problemi di alcol e droghe, quindi, ma anche difficoltà a relazionarsi con il mondo esterno, soprattutto con le donne. “E pure con le donne avevo problemi – confessa Moro – Per paura delle malattie, non volevo più fare l’amore. Ho rinunciato al sesso per un bel po’”.

