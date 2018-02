Il meteo di domani, 21 febbraio  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: nuvoloso in pianura con deboli fenomeni sull’Emilia Romagna, nevosi fino a bassa quota. Ampie aperture su Alpi e Prealpi. Al Centro: instabile su regioni adriatiche, Umbria e dorsale con pioggia e neve dai 300/700m. Più soleggiato e asciutto sulle regioni tirreniche, specie in Toscana. Al Sud: spiccata instabilità con piogge sparse e locali temporali, nevicate dagli 800m della Campania. Venti: forti dai quadranti settentrionali. Moderati dai quadranti orientali. Mari: da mossi a molto mossi. Temperature: stabili.

