“Traini docet”, scritta choc al cimitero  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La scritta “Traini docet”, inneggiante a Luca Traini, che il 3 febbraio scorso a Macerata ha sparato contro alcuni migranti, è comparsa sul muro del cimitero di Buonconvento (Siena). La scritta era preceduta e seguita dal simbolo runico nazista. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

“Questi atti vergognosi, anche per il luogo in cui è stato scritto, meritano tutto il nostro biasimo”, ha detto il sindaco di Buonconvento, Paolo Montemerani. La scritta è stata già cancellata.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.