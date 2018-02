Allarme dirottamento, ma è il pilota che sbaglia codice  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Momenti di tensione in Germania, quando il pilota di un volo Lufthansa che si stava apprestando ad atterrare all’aeroporto di Francoforte ha inavvertitamente lanciato l’allarme dirottamento, innescando un allerta nazionale. Un portavoce della compagnia aera ha spiegato che sul volo si era verificato un problema con il sistema di comunicazione, a causa del quale il pilota poteva inviare messaggi alla torre di controllo, ma non poteva riceverne. Per avvertire i controllori di volo dell’inconveniente, il pilota ha digitato un codice, che è risultato però essere quello sbagliato, utilizzato per avvertire di un dirottamento a bordo.

La ricezione del codice ha attivato le procedure previste, con conseguente mobilitazione della polizia e di unità dell’esercito, ha riferito il portavoce della polizia federale, Reza Ahmari. Fortunatamente, dopo 20 minuti l’allarme è stato cancellato, quando il pilota, accortosi del suo errore, ha inserito il codice corretto. L’aereo, decollato da Aberdeen, in Scozia, è poi atterrato senza ulteriori problemi.

