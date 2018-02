Al via ” Open Days” della Scuola Politecnica di Unipa fino a giovedì prossimo

🔊 Ascolta l'articolo

Dipartimenti della Scuola Politecnica dell’Universita’ degli Studi di Palermo organizzano gli “Open Days”, giornate di accoglienza rivolte a studenti delle Scuole Medie Superiori con attivita’ di orientamento e approfondimento culturale. In programma da domani a giovedi’ prossimo, presso le sedi dei Dipartimenti della Scuola Politecnica (Edifici 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 del Campus Universitario di Viale delle Scienze), gli “Open Days” daranno la possibilita’ agli studenti delle Scuole di conoscere i laboratori, di visitare musei, collezioni e mostre, di partecipare alle lezioni universitarie e di incontrare docenti e studenti universitari della Scuola.

Domani, alle 9, la presentazione nel Campus Universitario di Viale delle Scienze. Alle 10, nella Presidenza della Scuola Politecnica (Edificio 7) il rettore Fabrizio Micari portera’ i saluti introduttivi.

La Scuola Politecnica di UniPa, nel corso dei lavori, presentera’ i suoi sei Dipartimenti (Architettura; Ingegneria dell’Informazione e Modelli Matematici; Energia, Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali; Innovazione Industriale e Digitale; Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali; Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche) e i 44 Corsi tra Lauree e Lauree Magistrali in Architettura, Ingegneria Edile, Urbanistica e Design; in Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione; in Agraria, Agroalimentare, Forestale e Agroambientale; in Economia, Economia Aziendale e Statistica.

(ITALPRESS).

