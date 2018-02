Come si vota all’estero  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Per le elezioni del 4 marzo, anche gli elettori italiani residenti all’estero sono chiamati a votare. A differenza dell’Italia, però, dove è in vigore il Rosatellum, nella circoscrizione estero si utilizzano le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, conosciuta come legge Tremaglia, dal nome del parlamentare Mirko Tremaglia.

Ma come funziona il voto all’estero? E cosa cambia per i connazionali residenti fuori dall’Italia?

COME SI VOTA – Nei giorni scorsi gli elettori italiani residenti all’estero hanno ricevuto il plico con le schede elettorali. L’elettore può esprimere il proprio voto tracciando un segno sulla lista prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene; può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre; il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l’elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

PROCEDURA – Dopo aver espresso il proprio voto, l’elettore introduce le schede nella relativa busta piccola e la chiude. Poi, inserisce nella busta grande affrancata il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l’avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente le sole schede e spedisce. Infine, invia il tutto al Consolato competente.

SCADENZE – Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro ore 16 di giovedì 1 marzo 2018. Gli elettori residenti all’estero che, entro quattordici giorni dalla data della votazione in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con le schede, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.

QUANTI SONO GLI ITALIANI CHE VOTANO ALL’ESTERO – Sul totale degli aventi diritto al voto, gli elettori stimati residenti all’ estero sono 4,2 milioni.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.