Schneider Electric è una delle World’s Most Ethical Companies 2018 di Ethisphere Institute  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

• Schneider Electric onorata di questo titolo per l’ottavo anno consecutivo, in riconoscimento delle sue iniziative per promuovere etica e responsabilità

• Le aziende in lista sono solo 135, provenienti da 23 paesi e appartenenti a 57 diversi settori

Stezzano (Bergamo), 19 febbraio 2018 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, è stata dichiarata una delle World’s Most Ethical Companies 2018 da Ethisphere Institute, un leader globale nella definizione ed evoluzione di standard etici nelle pratiche di business. L’azienda riceve questo titolo per l’ottavo anno consecutivo.

Creata nel 2016, la lista World’s Most Ethical Company ogni anno segnala le aziende che hanno dimostrato di sapere esprimere una leadership etica esemplare, elevando gli standard di comportamento aziendali ritenendo tutto ciò la cosa giusta da fare ed un’efficace strategia di lungo termine. Vengono valutate cinque aree: etica e programmi di compliance, cittadinanza e responsabilità sociale, cultura etica governance e leadership, innovazione e reputazione. Nel 2018, la lista ha incluso 135 aziende provenienti da 23 paesi ed attive in 57 diversi settori.

Schneider Electric nella lista per l’ottavo anno consecutivo

Per Schneider Electric, ricevere questo premio per l’ottava volta è importante come la prima volta. Come ha spiegato Emmanuel Babeau, Deputy Chief Executive Officer in charge of Finance and Legal Affairs “Schneider Electric non dà per scontato questo tipo di riconoscimento. Riflette i nostri sforzi di portare avanti con decisione la nostra strategia aziendale, sociale e ambientale – e restituire ciò che i nostri stakeholder si aspettano da noi, ovvero la garanzia di ottenere soluzioni innovative prodotte da un’azienda di cui le persone sono orgogliose di far parte. Le nostre credenziali etiche sono sempre più importanti, in particolare, per i clienti”.

Timothy Erblich, CEO di Ethisphere, ha aggiunto: “Anche se le tematiche al centro del discorso sono cambiate profondamente nel 2018, è emersa una voce più forte. Aziende globali che operano con modalità comuni oggi sono la forza sociale più grande in grado di migliorare la condizione dell’umanità. Quest’anno abbiamo visto le aziende trovare sempre più la loro voce e quelle che sono entrate nella World’s Most Ethical Companies hanno continuato ad esprimere una leadership esemplare. Mi congratulo con tutte le persone di Schneider Electric per questo riconoscimento”.

Un impegno ad ampio spettro per l’etica e la responsabilità, che si riflette in azioni concrete

Schneider Electric ha messo l’etica e la responsabilità al centro della sua strategia, impegnandosi ad agire con i più elevati standard. Queste non sono solo parole. Avendo introdotto i proprio Principi di Responsabilità fin dal 2020, per aiutare e guidare i propri dipendenti in tutto il mondo, l’azienda promuove regolarmente iniziative interne e di settore per produrre un cambiamento positivo.

Per citare solo alcuni esempi recenti, nel 2017 Schneider Electric ha introdotto nuovi moduli formativi da erogare faccia a faccia e online per assicurare che il business sia condotto con integrità nelle situazioni in cui i dipendenti sono maggiormente esposti al rischio della corruzione. Ampliando il raggio d’azione della sua responsabilità, l’azienda ha anche lanciato un programma di monitoraggio dei fornitori più completo per migliorare ulteriormente l’accountability della sua supply chain in termini di diritti umani e protezione dell’ambiente.

Più in generale, l’azienda ha creato un programma di Responsabilità & Dinamiche Etiche per sostenere l’impegno dei suoi dipendenti nel rispettare i Principi di Responsabilità e per gestire qualsiasi tipo di problematica. Unendo la prevenzione e la consulenza all’investigazione e al controllo, questo programma serve anche come indicatore per le performance etiche nel Planet & Society barometer. di Schneider Electric.

Nella più recente pubblicazione dei risultati (per il terzo trimestre 2017) Schneider Electric aveva compiuto progressi significative per l’accountability della supply chain, avendo l’86% dei fornitori in linea con gli standard ISO 26000, rispetto al 48% che si registrava all’inizio del 2015. Nel frattempo, l’88% delle entità parte del Gruppo ha superato la valutazione interna su Etica e Responsabilità, mentre nel trimestre precedente la percentuale era del 79%.

Ethisphere Institute Ethisphere® Institute è il leader globale nella definizione ed evoluzione degli standard etici nelle prariche di business, che valorizzano le aziende, sostengono la fiducia da parte del mercato ed il successo. Ethisphere ha una profonda esperienza nella misurazione e definizione degli standard etici più importanti, realizzate a partire da analisi data-driven che aiutano le aziende a migliorare se stesse e a misurare e migliorare la propria cultura etica. Ethsiphere riconosce alle realtà che ottengono risultati eccellenti con il programma World’s Most Ethical Company e ha creato la community Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Per maggiori informazioni su Ethisphere visitare il sito: https://ethisphere.com

Chi è Schneider Electric Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider è leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la più grande comunità di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacità di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversità e la sostenibilità permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.schneider-electric.it

Seguici su Twitter : https://twitter.com/SchneiderItalia

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/SchneiderElectricIT

Seguici su LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/schneider-electric

CONTATTI STAMPA

Prima Pagina Comunicazione – Caterina Ferrara, Benedetta Campana 02 91 33 98 11 – benedetta@primapagina.it; caterina@primapagina.it

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.