Misilmeri, nasce la sede locale di BC Sicilia, inaugurazione al castello dell’Emiro

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Misilmeri, sulla cima di una rocca che sovrasta il centro abitato, sorge il bellissimo castello dell’Emiro, di epoca arabo-normanna. Le origini del maniero non sono molto certe, sembra che sia stato edificato dall’emiro Giàfar II, ai tempi della dominazione araba in Sicilia. Nato come torre d’avvistamento e poi successivamente circondato da mura, nel 1134 Giorgio d’Antiochia, ammiraglio del re normanno Ruggero II, cui Misilmeri era stata concessa, donò alla chiesa di S. Maria a Palermo (la Martorana), dieci villani dai nomi saraceni ed il casale Essariana, nel territorio di Misilmeri. Il castello poi dal XIV secolo subì diversi rifacimenti e trasformazioni, in particolare nel 1487 ad opera dell’architetto Matteo Carnalivari, che trasformò il castello da imponente fortilizio a residenza signorile.

Sarà presentata ufficialmente sabato 3 Marzo 2018 alle ore 17,30 nell’Aula consiliare del Comune di Misilmeri in piazza Comitato 1860, la sede locale di BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Dopo i saluti del Sindaco di Misilmeri Rosalia Staderelli e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, sono previsti gli interventi di Ernesto Graditi, Presidente BCsicilia della Sede di Misilmeri, che parlerà su “Ruggero I e la battaglia di Misilmeri” e di Ferdinando Maurici che terrà una relazione su “Il Castello dell’Emiro”. Alla fine dell’incontro si terrà un rinfresco.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.