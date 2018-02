“Cuochi d’Italia”: tra i partecipanti il palermitano Helios Gnoffo

🔊 Ascolta l'articolo

Approda a “Cuochi D’Italia” lo chef palermitano Helios Gnoffo che sarà uno dei protagonisti del noto programma culinario capitanato dallo chef Alessandro Borghese, questa sera in onda dalle 19:40 su TV8.

Il format prevede la partecipazione di 20 chef professionisti ciascuno rappresentate della propria regione che si sfidano a colpi di mestolo e friggitrice per ottenere il titolo di Miglior cuoco regionale d’Italia. Tutte le portate saranno giudicate dai noti chef Gennaro Esposito e Cristiano Tomei.

In ogni puntata due cuochi, rappresentati di altrettante regioni italiane, gareggiano in una doppia manche. Le prime sfide consistono nel cucinare un piatto tipico regionale per poi cucinare il piatto tradizionale dell’avversario, il vincitore continua la corsa. Solo 4 cuochi hanno accesso alla semifinale e si battono sempre attraverso sfide dirette, alla fine due concorrenti avranno accesso alla finale. I finalisti dovranno presentare ai due giudici un menù regionale formato da due portate che sappia valorizzare le materie prime e esaltare i gusti tipici del territorio. Il palermitano Helios Gnoffo rappresenterà proprio la Sicilia, terra multietnica e ricca di storia in cui i piatti tipici rappresentano una cultura millenaria, ha superato le tostissime selezioni, con l’intento di battere l’avversario con piatti iconici della tradizione sicula.

