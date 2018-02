“Rio Open”, Marco Cecchinato batte Domingues e supera qualificazioni

🔊 Ascolta l'articolo

Sono due i tennisti italiani nel main draw del “Rio Open”, torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.461.560 dollari in corso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Ha infatti superato le qualificazioni Marco Cecchinato, numero 102 del ranking mondiale e seconda testa di serie delle “quali”: dopo aver battuto il portoghese Joao Domingues, numero 194 Atp, nel turno decisivo il 25enne palermitano ha regolato per 76(9) 62 l’argentino Renzo Olivo, numero 177 della classifica mondiale, confermando il successo colto in precedenza nei quarti del challenger di Szczecin nel 2015.

Niente da fare invece per Alessandro Giannessi, numero 151 del ranking mondiale e sesta testa di serie delle “quali”, che dopo aver superato all’esordio il brasiliano Guilherme Clezar, numero 218 Atp, e’ stato sconfitto per 63 62 dallo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 76 Atp e prima testa di serie delle “quali”, vincitore un paio di settimane fa a Quito del suo primo trofeo Atp, per giunta partendo dalle qualificazioni..

Per quanto riguarda il tabellone principale Fabio Fognini e’ la quinta testa di serie: il 30enne di Arma di Taggia, numero 22 Atp, e’ stato sorteggiato al primo turno contro il brasiliano Thomas Bellucci, numero 137 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card. Il ligure si e’ aggiudicato tutte e quattro le sfide precedenti. (ITALPRESS).

