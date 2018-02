Tripletta del Settebello a Palermo, vince il girone Europa Cup

🔊 Ascolta l'articolo

Tre su tre. Il Settebello vince con la Russia 15-10 e chiude a quota 9 punti il girone di Europa Cup a Palermo. Gran finale alla piscina comunale di viale del Fante, a pochi metri dal Parco della Favorita, dove gli azzurri e il pubblico palermitano, anche oggi accorso numeroso, festeggiano al meglio i 30 anni della TeliMar Palermo, la societa’ che ha ospitato la manifestazione. Dopo il 9-5 al Montenegro sabato e il 16-4 alla Germania venerdi’, i ragazzi di Alessandro Campagna superano anche la Russia.

Nell’altro match, decisivo per il secondo posto valido alla qualificazione alla Final Eight, in programma dal 5 all’8 aprile, successo del Montenegro 14-4 sulla Germania. Si qualificano anche Ungheria, Russia e Spagna nel gruppo A e Serbia, Grecia e Croazia nel gruppp B. Nei tredici rientra Damonte ed esce Cannella. Azzurri colpiti a freddo: il capitano Lisunov sorprende Del Lungo dopo 25 secondi, alla prima superiorita’ numerica. Trascorre un minuto esatto e Echenique pareggia in controfuga.

Il Settebello accende il motore, Molina e capitan Figlioli per il +2, ma la Russia e’ tosta: Merkulov dimezza lo svantaggio, Lisunov e Dereviankin lottano al centro come leoni. Il giro palla e’ meno veloce rispetto alla partita con il Montenegro ma l’attenzione con l’uomo in piu’ e’ maggiore (4/6 dopo 16 minuti) e nel secondo tempo gli azzurri allungano 8-4, lanciati di nuovo da Echenique e col sigillo di Bodegas che schiaccia tra gli applausi. La Russia e’ indomita e gioca un terzo tempo tutto muscoli e cuore rosicchiando un gol agli azzurri.

Figlioli lascia ad Echenique il primo dei due rigori (tripletta per l’italo-argentino) e poi va a siglare una doppetta. Nell’ultimo tempo c’e’ spazio anche per Nicosia che prende il posto di Del Lungo e mantiene la porta inviolata per sette minuti, parando anche il rigore a Merkulov. Poker degli azzurri che dilagano con Molina (rigore), Casasola in piu’, Damonte su assit di Figlioli e Presciutti ancora con l’uomo in piu’. I due gol russi negli ultimi cinquanta secondi non fanno male. “Mi aspettavo che la Russia avrebbe fatto una partita di reazione, visto il pareggio di ieri con la Germania. Hanno iniziato anche abbastanza bene, poi noi abbiamo preso il largo sullo 8-4. C’e’ stato un terzo tenpo un po’ rilassato, poi abbiamo ripreso il nostro gioco difensivo e siamo andati abbastanza in scioltezza, anche con dei gol in controfuga.

“In questi tre giorni la squadra e’ migliorata sul piano del gioco e cio’ mi fa molto piacere. C’e’ grande integrazione da parte di tutti. Questi giorni a Palermo sono stati produttivi. Ancora grazie al meraviglioso pubblico che ci ha sostenuti e accolti con grande entusiasmo. Anche oggi erano piu’ di mille in tribuna. Adesso andremo a disputare la final eight giocando un’altra serie di partite che serviranno a farci crescere ancora” commenta il Ct del Settebello, Alessandro Campagna.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando la vittoria del Settebello di pallanuoto contro la Russia alla piscina comunale di viale del Fante e la conseguente vittoria del girone di Europa Cup da parte degli azzurri ha detto:”Si conclude, con la vittoria dell’Italia e la qualificazione alla Final Eight di Europa Cup, una splendida tre giorni di sport a Palermo. La citta’, ancora una volta, abbraccia Sandro Campagna e il mitico Settebello, ulteriore conferma della presenza della nostra citta’, grazie allo sport, nel circuito internazionale. Una conferma ulteriore della bellezza e dell’efficienza della nostra piscina comunale, anche grazie alla collaborazione con Telimar. Una festa dello sport, una festa per l’intera citta’ di Palermo”. (ITALPRESS

