Fonte: adnkronos.com

Finisce 1-1 a Bergamo tra Atalanta e Fiorentina. Nella gara valida per la 25ma giornata di Serie A, gli ospiti passano in vantaggio al 16mo minuto con Badelj. A fine primo tempo (46mo) il pareggio dei padroni di casa con Petagna. Nel secondo tempo il risultato non cambierà più.

