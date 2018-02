I rosanero in Lombardia in ritiro. Astinenza da goal, come curarla

🔊 Ascolta l'articolo

Dopo le tre sconfitte consecutive, l’ultima quella di ieri al Curi di Perugia, Palermo in ritiro. Questa la decisione della societa’ di Zamparini. Il club rosanero informa che domani la squadra “si trasferira’ in Lombardia per svolgere la preparazione in vista della gara esterna di sabato prossimo contro la Pro Vercelli. I rosanero si sposteranno in Piemonte nella giornata di venerdi’”.

“Una sconfitta che sa di beffa perche’ hanno segnato al 91° mentre noi stavamo pressando nella loto meta’ campo da venti minuti, ma il ko di Perugia sa anche di questo Palermo che non va”. Cosi’ il patron del club rosanero, Maurizio Zamparini, in un’intervista al sito della societa’ il giorno dopo la battuta d’arresto del Curi, la terza di fila dopo quelle con Empoli e Foggia.

“Mancano i gol, oggi vedro’ il mister e il ds, faremo un esame della situazione, dobbiamo essere piu’ pericolosi in avanti e abbiamo gli uomini per farlo – ha proseguito Zamparini -. Bisogna ritrovare la squadra che abbiamo perso, la fortuna non ci arride, se avessimo fatto sei punti invece di 0 in queste ultime due partite avremmo lo stesso trend del girone d’andata, dove le cose andavano meglio, adesso va tutto male, ma conosco il calcio e so che prima o poi la sfortuna ti abbandona e torna la fortuna, ma adesso bisogna ritrovare lo spirito giusto ed esaminare perche’ creiamo poche occasioni da gol”.

Ieri Tedino ha gettato nella mischia Rajkovic dal primo minuto e Balogh nella ripresa, due giocatori che finora non si erano visti per infortunio. “Rajkovic ha dimostrato di essere gia’ pronto per giocare dal primo minuto, anche se nel finale ha avuto i crampi, Balogh ha ancora bisogno di tempo, secondo me quella di ieri non era la partita adatta al suo rientro, ma speriamo di recuperarlo, perche’ e’ un’altra punta che puo’ darci una mano”.

Il prossimo avversario la Pro Vercelli, ancora fuori casa. “Dire che l’imperativo e’ vincere e’ proprio quello che ci fa male, dobbiamo andare li’, giocare da Palermo e costruire palle-gol. Avete visto l’Empoli che ha fatto un cambio di mentalita’, gioca per far gol, ha le punte per farlo, ma le abbiamo anche noi, ne abbiamo 4-5, a Vercelli tornera’ Coronado, penso che sara’ un’altra musica. Come ha detto l’allenatore possiamo vincerne anche 8 di fila, me lo auguro”. (ITALPRESS)

