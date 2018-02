Toni Cairoli stellare, il pattese vince a Mantova. Verso il decimo titolo mondiale

🔊 Ascolta l'articolo

Toni Cairoli vince a Mantova il decimo Internazionale e si lancia verso il decimo titolo mondiale. In MX1, il campione pattese della RedBull KTM e’ scattato al comando con gran facilita’ e ha guidato la gara per tutti i 13 giri in programma, danzando come una libellula su sponde e waves ha vinto con 5,3 secondi di vantaggio su van Horeebek (Yamaha Racing) e Febvre (Yamaha) conquistando il titolo di Campione Internazionale MX1. Dietro ha provato ad inseguire il Campione mondiale 2016 Tim Gajser (Honda HRC), lo sloveno al debutto stagionale al 10° passaggio ha picchiato duro alla curva Gaerne, trasportato all’ospedale ha riportato una ferita all’arcata dentale inferiore con taglio al mento. Primo degli italiani Alessandro Lupino (Kawasaki Racing) classificandosi sesto.

Grande prova del mantovano Simone Zecchina (Yamaha) al debutto in MX1 che ha ottenuto l’11°posto. Alle 16 e’ scattata la finalissima Supercampione con al cancello i 40 migliori delle classi MX1 e MX2. Ha vinto ancora Cairoli con 2″7 di vantaggio su Febvre e ben 43″ su van Horeebek. Migliore degli italiani Samuele Bernardini con la TM, mentre il mantovano Zecchina e’ giunto 24°. “Oggi e’ andata molto bene, ho vinto il mio decimo titolo Internazionale d’Italia e siamo molto contenti – ha detto il 9 volte Campione del mondo Antonio Cairoli- la pista oggi era molto difficile, le curve erano tecniche e toste serviva un buon allenamento per poterla affrontare al meglio. Peccato per Tim Gajser, non so bene cosa sia successo ma su una pista cosi’ impegnativa e smossa non era facile guidare. Adesso la cosa piu’ importante e’ arrivare al primo GP del 4 marzo in Patagonia senza incidenti di percorso. Puntero’ a vincere ancora il titolo mondiale e questa gara e’ stata per me una grande soddisfazione”. Adesso il circus del motocross vola in Sudamerica dove il 4 marzo prendera’ il via il mondiale con GP Patagonia. (ITALPRESS).

