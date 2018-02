🔊 Ascolta l'articolo

Premio a Hollywood per Luca Guadagnino aspettando gli Oscar: il regista di ”Chiamami col tuo nome” e il produttore Marco Morabito riceveranno, venerdi 2 Marzo al TCL Chinese Theatre, l’Excellence Award di “L.A., Italia 2018”. La Tredicesima edizione del festival, che precede la Notte degli Oscar, promosso col sostegno del Mibact (Dg Cinema) insieme ad Intesa San Paolo, sarà inaugurata il 25 febbraio da una serie di proiezioni : si partirà con “L’ultimo imperatore”, a trent’anni dai 9 Academy Awards al capolavoro di Bernardo Bertolucci (1989).

A seguire “Beyond the Sun” di Graciela Rodriguez (con la speciale partecipazione di Papa Francesco), il commuovente documentario ”Tutto davanti a questi occhi” di Walter Veltroni su Sami Modiano, sopravvissuto all’Olocausto, e l’anteprima mondiale della commedia ”Hotel Gagarin” di Simone Spada (Lotus Production – Rai Cinema) alla presenza del regista e della protagonista Caterina Shulha. In chiusura di giornata, l’ultimo film dei fratelli Taviani (“Una questione privata”) presentato dall’attore Lorenzo Richelmy.

– L’omaggio a Luca Guadagnino avverrà a poche ore dagli Academy Awards dove il film della Sony Classic è in corsa per quattro statuette (Miglior Film, Attore protagonista Timothée Chalamet, Sceneggiatura non originale del maestro James Ivory e Canzone “Mystery of love di Sufjan Stevens”). La stessa sera, il Festival presieduto dall’attrice italo-americana Maria Bello e dalla produttrice esecutiva Dorothy Canton, omaggerà la Set-Decorator Alessandra Querzola e lo scenografo, premio Oscar®, Dennis Gassner, per il loro lavoro in ”Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve. ‘

‘Siamo orgogliosi di rendere omaggio, a nome di tutti gli italiani, a tre straordinari talenti come Guadagnino, Morabito e Querzola – dichiarano il premio Oscar Bobby Moresco (portavoce del Comitato d’onore del Festival che include anche l’ex presidente dell’Academy Cheryl Boone ed il premio Oscar Alessandro Bertolazz) ed il fondatore e produttore di “L.A., Italia”, Pascal Vicedomini – E’ evidente che si tratta di personalità speciali da onorare: attraverso il loro genio ed impegno hanno il merito di riaffermare nel mondo la nostra tradizione artistica”.

Come e piu’ delle precedenti edizioni, “L.A., Italia 2018″ arriva ad Hollywood nel momento caldo della Awards season con una schiera di talenti in prima linea per celebra la nostra cinematografia contemporanea con un programma di anteprime, performance e mostre. E nella delegazione di quest’anno, in cui brilla anche la pop star Tiziano Ferro (atteso per domenica 25 febbraio), figurano anche i registi Andrea Pallaoro (”Hannah”), Cosino Gomez (“Brutti e cattivi”), Francesco Cinquemani (“Beyond the Edge”) e Valerio Ruiz (Dietro gli occhiali bianchi); gli attori Marco Leonardi (”Tutti i soldi del mondo”), Emanuela Postacchini (”Alienist”), Maria Pia Calzone (”Sirene” e “Gatta Cenerentola”), Leonardo Cecchi (”Alex & Co”), Simone Riccioni e Marianna Di Martino (”Tiro libero”).

“L.A., Italia – Film, Fashion and Art Fest 2018″ è promosso anche grazie all’adesione di AMBI Media Group, Medusa, Mediaset Italia, Rai Cinema, Rai Com, Rainbow, e ISAIA. Con il patrocinio del MAECI, del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles, dell’Istituto Italiano di Cultura, dell’ICE, ANICA e APT.

Nel programma l’anteprima USA di ”Fabrizio De André: il principe libero” sulla leggendaria icona della musica italiana, dopo il pieno di ascolti su Raiuno e anche l’anteprima americana di ”Beyond the Edge” con Antonio Banderas e Milos Bikovic insieme ad una proiezione speciale del bio-pic su Andrea Bocelli ”La musica del silenzio” di Michael Radford. Tra le commedie in cartellone, c’è viva curiosità per ”Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani (miglior risultato al botteghino italiano con più di 10 milioni di euro), ”The Place” di Paolo Genovese, ”Sono tornato” di Luca Miniero, ”Il ragazzo invisibile – Seconda generazione” di Gabriele Salvatores, e ancora ”Gli sdraiati” di Francesca Archibugi, ”Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini, ”Il premio” di Alessandro Gassman, “Veleno” di Diego Olivares e ”Dobbiamo parlare” di Sergio Rubini.

L’omaggio a Lina Wertmuller, prima donna ad aver ricevuto una nomination agli Oscar come Miglior Regista nel 1977 con il suo film ”Pasqualino Settebellezze” comprende il documentario del 2015 di Ruiz che mette in risalto gli aspetti sconosciuti della creatività, della visionarietà e del rivoluzionario talento della regista romana che il 14 agosto compira’ 90 anni. Franco Zeffirelli, che invece ha compiuto 93 anni il 12 febbraio scorso, sarà omaggiato con una retrospettiva che include ”Romeo e Giulietta” (a 50 anni dal successo mondiale del capolavoro che ebbe due Oscar), ”Fratello sole, sorella luna”, ”Il campione” e ”La bisbetica domata”.

Nella sezione dei documentari attesissimi anche ”Vasco Rossi Modena Park – Il Film” di Pepsy Romanoff e “Piazza Vittorio” di Abel Ferrara. La sezione Serie TV iinfine includerà i lavori di Taodue ”Rosy Abate” di Beniamino Catena e ”Renata Fonte” di Fabio Mollo. E poi ”La cattura di Zagaria” di Giulio Manfredonia (Lux Vide), ”La strada di casa” di Riccardo Donna (Casanova Multimedia) e “Sirene” di Davide Marengo (Cross Produc Beta e Ventuno).

(Spe/AdnKronos)

