De Luca jr si dimette  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Roberto De Luca si dimette da assessore al Bilancio del Comune di Salerno. Il figlio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, protagonista di un’inchiesta giornalistica della testata web Fanpage su presunti casi di corruzione legati al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti in Campania, e indagato dalla Procura di Napoli, lo ha annunciato nel corso di un appuntamento elettorale del Partito democratico al Grand Hotel Salerno, sul lungomare di Salerno. Roberto De Luca ha spiegato di non voler entrare nel merito dell’indagine e di rimettere il proprio mandato nelle mani del sindaco, Vincenzo Napoli.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.