Terremoto nelle Isole Eolie alle due di notte, nessun danno

Un terremoto di magnitudo ML 3.4 si è verificato nelle Isole Eolie (Messina) alle 02:13:47 ad una profondità di 18 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania) a 9 km da Leni (Messina).Non si registrano danni a persone o cose.

Per approfondire http://www.strettoweb.com/2018/02/sicilia-terremoto-isole-eolie-dati-mappe/659842/#21sQqEHy3SATkFtd.99

