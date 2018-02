Nigeria, 3 kamikaze fanno strage al mercato del pesce  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Tre kamikaze si sono fatti esplodere in un mercato del pesce a Konduga, nel nord della Nigeria, provocando la morte di 19 persone – 18 civili e un militare – e una sessantina di feriti in un attentato attribuito a Boko Haram. Secondo due responsabili delle milizie in sostegno dell’esercito nella lotta al gruppo jihadista nigeriano, Babakura Kolo e Musa Ari, i kamikaze erano tutti uomini.

Secondo Musa Ari, ventidue dei circa 60 feriti sono in condizioni critiche. “non ci sono dubbi su chi c’è dietro questo attentato: Boko Haram, che ha preso a bersaglio Konduga a più riprese”, ha aggiunto.

