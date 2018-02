Palermo porta bene al Settebello, esordio vittorioso con Germania

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Il Settebello si presenta al pubblico di Palermo in gran forma. All’esordio nella Len Europa Cup piega la Germania 16-4, chiude la partita dopo due tempi e nella seconda parte piazza un break di 8-0. C’e’ il primo gol in azzurro di Molina Rios e il poker di Fondelli. Nell’altra partita il Montenegro batte la Russia 9-8. Si gioca punto a punto. Meglio la Russia all’inzio, quando si porta avanti 3-1 dopo il primo tempo. Il Montenegro esce fuori alla lunga e si porta a +2 quando mancano 70 secondi alla sirena (9-7). La Russia ha le ultime due superita’ a disposizione per pareggiare ma ne realizza una solanto con Bychov a 31″ dal termine.

Domani sera alle 20 Italia e Montenegro si affrontano nella partita che vale il primato del girone. Previsto il sold out. Nella prima partita dell’Italia vanno in tribuna Casasola e Renzuto. C’e’ il debutto di Molina Rios con la calottina azzurra (la numero 3), che segna il suo primo gol al minuto 21’10” di gioco (alzo e tiro dalla posizione di centro sinistra). L’Italia parte col piede schiacciato sull’acceleratore: 3-0 dopo due minuti e mezzo griffato Bodegas, Fondelli, Echenique.

Poi si fa vedere la Germania che va a besaglio con Stamm in superiorita’ numerica e con il portiere Schenkel che para il primo rigore a Figlioli. Echenique con l’uomo in piu’ fa doppietta e riporta gli azzurri a +3. La Germania prova ad organizzarsi, realizza anche il -2 su rigore con Preuss dopo 40 secondi della ripresa, ma il Settebello e’ straripante; rapido nel giro palla, potente e presiso al tiro, quasi perfetto con l’uomo in piu’ e aggressivo in difesa, come chiede Campagna dalla panchina.

Piazza un break di 4-0 e allunga fino all’8-2, poi nel finale di secondo tempo Reibel fa 8-3 sfruttando la superita’ numerca con un alzo e tiro dalla distanza. L’Italia riparte e piazza un altro break devastante nella seconda meta’ di gara: 8-0 aperto da Figlioli che stavolta non sbaglia il rigore e Cannella fa la tripletta. A 27 secondi dalla sirena la Germania interrompe il lungo digiuno dal gol con Reibel dai cinque metri.

“Un buon avvio di torneo. I giocatori hanno gestito le forze. Domani e dopodomani ci aspettano due partite fisiche e molto dispendiose, come ci ha dimostrato il match tra Montenegro e Russia. Vedremo sicuramente un’altra partita e dovremo prepararla al meglio per prevalere”. E’ il commento di Sandro Campagna, ct del Settebello che ha piegato 16-4 la Germania a Palermo, all’esordio della Len Europa Cup.

“Oggi – aggiunge – abbiamo dimostrato la mentalita’ giusta, quella che serve per affrontare ogni tipo di partita, anche e soprattutto quelle che sembrano piu’ alla portata. Dobbiamo, pero’, curare ancora alcuni aspetti, piccole cose che anche oggi non mi sono piaciute; mi riferisco ad esempio alla gestione dell’uomo in piu’ e agli automatismi”.(ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.