Milazzo, FI, dichiara guerra alla doppia preferenza di genere. “Altera il voto”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“La doppia preferenza di genere e’ una stortura del sistema elettorale che permette di controllare il voto mascherando questa norma come se nascesse per rispettare le donne. Non e’ cosi’. La legge va cambiata per impedire questo inaccettabile strumento di controllo”. Cosi’ Giuseppe Milazzo capogruppo di Forza Italia al Parlamento Siciliano.

“Con l’attuale legge – spiega Milazzo – e’ possibile controllare il voto, verificando le coppie di preferenze. Insomma – continua il Giovane forzista – il candidato Francesco si presentava ad un gruppo di persone/elettori con la candidata Giulia e a un altro con la candidata Laura. Contando i voti espressi per Francesco e Giulia era facile capire se le promesse di voto erano state rispettate da un certo gruppo elettorale e, parimenti, contando i voti per Francesco e Laura. Alla fine Francesco veniva eletto sapendo anche chi lo aveva votato mentre Giulia e Laura no ed erano solo state usate per il risultato di Francesco”.

Infine, dichiara Milazzo sull’importanza delle donne in politica: “Sono andato ben oltre la quota di presenza femminile stabilita per legge. Non c’e’ alcun bisogno della doppia preferenza per capire che le donne sono piu’ importanti degli uomini in molti contesti e sono un valore aggiunto. Il rispetto per le donne la politica dovrebbe mostralo anche in altri modi e non soltanto a livello elettorale e nella composizione delle liste. Ci sono le nomine che si possono fare direttamente. La mia idea – conclude il Deputato – e’ quella che servano piu’ donne in giunta, piu’ donne nei posti di sottogoverno, piu’ donne nelle Asp, nelle direzioni sanitarie e cosi’ via. Ci sono mille altri modi per dimostrare che le donne sono utili e necessarie ma tutto deve passare attraverso un coinvolgimento vero e reale”. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.