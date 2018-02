Federer torna numero 1 del mondo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Roger Federer torna numero 1 del tennis mondiale. Lo svizzero riconquista il vertice del ranking Atp grazie al successo sull’olandese Robin Haase nei quarti di finale del torneo Atp di Rotterdam per 4-6, 6-1, 6-1. Il 36enne fuoriclasse di Basilea, che ha aperto l’anno trionfando all’Australian Open e conquistando il 20esimo titolo dello Slam in carriera, diventa il giocatore più anziano della storia ad occupare la prima posizione della classifica. “E’ stata una cavalcata fantastica, tornare ad essere ancora numero 1 significa davvero molto”, ha detto l’elvetico, che non si accomodava sul trono del tennis dal 4 novembre 2012: dopo un’assenza di 5 anni e 106 giorni, Federer è tornato re.

