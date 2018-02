🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Manco morto”. Lo ha detto Carlo Calenda, a un’iniziativa per Roma, alla domanda se si preparasse a diventare sindaco della Capitale. “Se usassi la vicenda del tavolo per Roma per diventare sindaco sarei un cialtrone”, ha aggiunto il ministro dello Sviluppo.

