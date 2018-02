🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il procuratore speciale per le indagini sul Russiagate, Robert Mueller, ha incriminato 13 cittadini russi e tre gruppi russi con l’accusa di aver interferito nelle elezioni americane del 2016. Lo ha reso noto il dipartimento di Giustizia, citato dai media americani.

