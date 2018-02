“Aiuto, il treno è spezzato”, le grida dopo lo schianto  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“E’ emergenza, il treno è deragliato, è spezzato a metà”. E poi le grida di aiuto, voci concitate: “Fermate tutto, fermate il mondo, perché se arriva giù un treno a manetta qua ci distrugge”.

Il Tg3 ha mandato in onda le prime chiamate di soccorso di alcuni passeggeri al numero unico di emergenza dopo la tragedia di Pioltello, che il 25 gennaio scorso ha provocato tre morti e una cinquantina di feriti.

