Di Francesco suona la carica  

Fonte: adnkronos.com

“Ci sarà qualche rotazione in più rispetto al recente passato perché torniamo a giocare in Champions la prossima settimana ma la cosa più importante è tornare ad essere quelli di prima”. Sono le parole dell’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta di Udine.

“Da quando è arrivato Oddo l’Udinese ha concretizzato molto di più le occasioni rispetto a Delneri, che comunque resta un grande allenatore – aggiunge il tecnico giallorosso in conferenza stampa – Oddo l’ho avuto come giocatore, dimostra anche da allenatore di avere delle doti importanti”.

“Monchi ha detto che stiamo lavorando per fare qualcosa di importante e io la penso come lui, è giusto dire così – sottolinea l’allenatore nel corso della conferenza stampa – Se non ci si prova è difficile vincere. Mi auguro che si inizi a farlo il prima possibile”.

