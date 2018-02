Libri: ‘Torniamo Umani’, riflessioni di Giorgia Butera sui diritti umani  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sarà presentato domani pomeriggio, alle ore 17, a Villa Niscemi a Palermo, la nuova pubblicazione editoriale di Giorgia Butera, dal titolo: “Torniamo Umani. Riflessione sui Diritti Umani Internazionali: Donne, Bambini e Rifugiati”. La presentazione ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Palermo. Il Testo è un invito/appello al mondo che vogliamo. Un mondo di Pace, dove i Diritti Umani vengano tutelati; dove nessun conflitto, od attentato terroristico accada più; dove ogni bambino possa crescere in modo sano e naturale; dove ogni donna possa vivere liberamente senza dover subire alcun tipo di violazione ed abuso; dove la migrazione forzata cambi volto, e dignità.

Interverranno, insieme all’Autrice: Leoluca Orlando, sindaco di Palermo; Giulia Noera, Responsabile Comunicazione Associazione “Fiori di Acciaio”; Ibrahim Bah, (MSNA), Blogger “La Voix des Jeunes”, e Volontario Mete Onlus; Yousif Latif Yaralla, Regista e Cantastorie Iracheno. Modera la giornalista Adnkronos Elvira Terranova.

