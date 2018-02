Scontri a manifestazione antifascista, due arresti a Piacenza  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sono stati arrestati dalla Polizia due dei presunti autori dell’aggressione ad un carabiniere nel corso della manifestazione di sabato scorso a Piacenza. Gli arresti sono stati eseguiti dal personale della Digos di Piacenza e di Torino.

In particolare uno dei due arresti, compiuti dalla Digos insieme ai carabinieri, è stato effettuato a Pavia nei confronti dell’uomo accusato di essersi avventato con uno scudo contro il carabiniere. A Torino è stato portato a termine l’altro arresto nei confronti di un’altra persona, accusata di aver sbilanciato il carabiniere per farlo cadere a terra.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.