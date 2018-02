Gentiloni a Catania, “voglio restituire quanto la Sicilia ha dato al mio governo”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“In questi anni per il Mezzogiorno abbiamo fatto piu’ di cio’ che e’ stato fatto nell’ultimo ventennio”IL premier Paolo Gentiloni, nel corso di una convention elettorale a Catania, dove è candidato, ha ricordato il successo internazionale di Taormina ed ha avvertito sui rischi di un successo dei populismi e dei nazionalismi.

“Se non vince il Pd, c’e’ il pericolo dell’avanzare del nazionalismo, dell’odio e della violenza legate al colore della pelle. Non possiamo diventare un Paese chiuso verso l’esterno o addirittura imporre dazi, come ho sentito dire”.

“Il G7 a Taormina e’ stato un successo internazionale, delicato dal punto di vista diplomatico, ha detto Gentiloni, . Candidandomi qui voglio ringraziare Taormina e la Sicilia, vittima di stereotipi e pregiudizi. Voglio restituire quanto la Sicilia ha dato al mio Governo”.

“In questi anni per il Mezzogiorno abbiamo fatto piu’ di cio’ che e’ stato fatto nell’ultimo ventennio”.

“C’e’ bisogno di una seconda stagione di riforme. E tutte le decisioni devono avere l’ossessione per le ricadute sul mercato del lavoro, soprattutto per il lavoro dei giovani. Non abbiamo fatto nemmeno il minimo di quello che e’ necessario fare”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, nel corso di una convention elettorale a Catania. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.