Fonte: adnkronos.com

Arriva un’altra medaglia per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Nicola Tumolero ha vinto il bronzo nei 10.000 metri del pattinaggio di velocità. La medaglia d’oro è andata al canadese Ted-Jan Bloemen con il tempo di 12’39”77 davanti all’olandese Jorrit Bergsma (12’41”98). Tumolero si è piazzato terzo in 12’54”32 regalando così all’Italia la quinta medaglia di questa edizione dei Giochi. Il bilancio è di un oro, un argento e tre bronzi.

