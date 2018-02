🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Padoan aveva detto che per la flat tax ci voleva la fata turchina. Invece della fata turchina, sono il mago Silvio”. Lo ha sottolineato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Tagadà’, su La7, tornando a difendere la proposta della flat tax.

