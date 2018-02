Italia Nostra, “Sconcertante rimozione presidente del Parco dei Nebrodi Antoci”

🔊 Ascolta l'articolo

Irredimibile Sicilia? L’ineffabile Nello Musumeci, attuale presidente

della Regione Siciliana, successore di Rosario Crocetta, revoca l’incarico

di presidente del Parco dei Nebrodi a Giuseppe Antoci. Antoci, che circa

due anni fa subì un attentato di stampo mafioso, dichiara sconcertato:“Qualcuno ieri sera ha brindato e certamente non hanno brindato le persone

perbene. Musumeci non sta certamente dalla mia parte: egli è lo Stato in

Sicilia e lo Stato non deve pensare alle appartenenze politiche. Per prima

cosa lo Stato deve tutelare le persone come me. È un fatto politico che

ovviamente dà un segnale forte e chiaro a certi ambienti”.

“Al legittimo sconcerto di Antoci si associa la nostra indignazione”,

afferma il presidente di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni. “Insomma:

gli importanti risultati ottenuti in questi anni da Antoci in Sicilia

hanno consegnato alla comunità nazionale e internazionale un esempio

concreto di buona amministrazione, ma hanno altresì rappresentato un

imprescindibile punto di riferimento per i cittadini onesti e operosi.

Incrementi turistici rilevanti; aziende che, attraverso peculiari

politiche di tutela e valorizzazione, hanno avuto occasioni preziose per

crescere, svilupparsi; il riconoscimento del Premio Continentale per

l’Ambiente, assegnato all’unanimità da ben 400 stati membri e mai ricevuto

da un italiano e da un’area protetta italiana. E poi: le battaglie per la

legalità che, insieme a tanti sindaci, il presidente Antoci ha portato

avanti in questi anni, conducendo una virtuosa azione politica e

amministrativa che ha visto protagonisti tanti Comuni siciliani e il Parco

dei Nebrodi. E soprattutto: l’aver saputo interrompere, bloccare il

notevolissimo flusso di fondi europei volti a finanziare la malavita

organizzata ha rappresentato, senza alcun dubbio, un’azione tanto

coraggiosa quanto lucida ed efficace, che ha fortemente indebolito le

mafie nei territori”.

Durissimo il commento del governatore della Puglia Michele Emiliano, che

attacca anche il Pd per la mancata candidatura di Antoci: “La scelta del

governatore della Sicilia, Nello Musumeci, di non rinnovare e addirittura

di interrompere anticipatamente l’incarico di presidente del Parco dei

Nebrodi a Giuseppe Antoci, è un grande favore a Cosa Nostra. E’

incredibile che la legge sul cosiddetto “spoil system”, in vigore nella

Regione Siciliana, venga utilizzata anche nei confronti di chi, a parere

unanime di tutta la comunità nazionale, ha svolto il suo ruolo con

assoluta dedizione, capacità, e soprattutto a rischio della sua stessa

vita. Antoci, straordinario servitore dello Stato, avrebbe dovuto essere

peraltro candidato al Parlamento italiano. Della sua mancata candidatura

sarà sempre responsabile il Pd”.

(Italia Nostra – Consiglio Regionale Sicilia)

