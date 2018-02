“Facile parlare dal divano…”, lo sfogo di Higuain  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Buongiorno a tutti… che facile parlare dopo la partita da un divano o una sedia.. fino al 2-0 era tutto perfetto, dopo il 2-2 cambia veloce il giudizio”. E’ lo sfogo dell’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain all’indomani del pareggio casalingo per 2-2 dei bianconeri contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il trentenne argentino ha realizzato una doppietta ma ha fallito un calcio di rigore che avrebbe portato i bianconeri sul 3-1. “A noi non interessa questa voce.. andiamo a Londra a prendere questa qualificazione.. un abbraccio a tutti quelli che veramente vogliono il bene della Juventus”, aggiunge Higuain su Instagram.

