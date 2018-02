🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: Soleggiato su tutti i settori. Al Centro: Possibili piovaschi mattutini sull’Abruzzo e sul Molise. Bel tempo sulle altre Regioni. Al Sud: Al mattino ultime precipitazioni su: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Neve sopra i 300 metri. Venti: moderati da nordnordest. Mari: mossi. Temperature: al Nord in calo le minime, stazionarie al Centro-Sud.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.