Una macchina cura i tremori del Parkinson  

Fonte: adnkronos.com

Una macchina capace di eliminare i tremori del Parkinson in tutto o in parte, nell’80% dei pazienti, senza invasività, senza chirurgia, senza dolore e senza effetti collaterali. Non è fantascienza ma realtà, annuncia la Regione Veneto. L’apparecchiatura – spiega – è entrata in funzione per la prima volta in Italia all’ospedale Borgo Trento dell’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, dove oggi è stata presentata al pubblico dopo un periodo di utilizzo che ha permesso di testarne l’efficacia. Presenti, fra gli altri, il governatore Luca Zaia, l’assessore alla Sanità Luca Coletto, il sindaco di Verona Federico Sboarina.

Il macchinario si chiama ‘MRgFUS’, Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound, è prodotto in Israele ed è costato 7 milioni e 87mila euro, dei quali 1 milione e 360 mila euro come contributo della Fondazione Cariverona e il rimanente investito dall’Aoui veronese utilizzando, come ha tenuto a sottolineare il direttore generale, gli utili ottenuti nel corso della gestione. “Nella sanità moderna, quella del presente e del futuro nella quale il Veneto è e sarà protagonista – ha affermato Zaia – non contano tanto i numeri dei posti letto, sui quali oramai si fanno battaglie di retroguardia, quanto innovazioni come questa: macchine straordinarie che curano meglio il malato, ottengono risultati sempre più incisivi, provocano sempre meno dolore o nessun dolore come in questo caso, evitano alle persone lunghi e sgraditi ricoveri”.

“Per questi obiettivi – ha aggiunto il presidente – investiamo ogni anno 70 milioni di euro, grazie ai quali siamo l’unica Regione d’Italia ad avere la chirurgia robotica, grazie alla presenza del robot Da Vinci, in tutti gli ospedali ‘hub’ e non solo e macchinari di ultima generazione in funzione in tante strutture del territorio. Si chiama qualità diffusa ed è una caratteristica peculiare del sistema sanitario veneto. Abbiamo fatto questa scelta fin dalla redazione del Piano socio sanitario vigente, che siamo già al lavoro per rinnovare e migliorare ulteriormente, ed è anche grazie al livello delle nostre tecnologie, abbinato al valore dei medici e degli scienziati presenti in ogni ospedale, che la sanità veneta attrae pazienti da molte altre Regioni d’Italia per un valore complessivo di circa 300 milioni l’anno”.

MRgFUS è la prima in Italia, precisano dalla Regione Veneto, ma anche la prima installata in Europa a piattaforma multipla per trattamenti termoablativi ‘neuro’ e ‘body’ con guida Risonanza magnetica ad alto campo 3 Tesla, che consente trattamenti terapeutici non invasivi per mezzo di due tecnologie integrate: ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, che producono termoablazione nel punto focale del tessuto da curare, e Rm 3 Tesla che abilita l’operatore a localizzare, centrare e monitorare la parte anatomica da curare.

Le applicazioni possibili sono multidisciplinari: in neurochirurgia per il tremore essenziale, il tremore dominante da Parkinson, il dolore neuropatico; in oncologia per la denervazione ossea dei tumori benigni e per l’osteoma osteoide; nel campo della salute della donna per attaccare i fibromi uterini e l’adenomiosi, la forma di endometriosi che infiltra la parete muscolare dell’utero. Nel futuro, si conta di poter utilizzare MRgFUS anche per il rilascio di farmaci nel cervello attraverso la barriera emato-encefalica, e per combattere il tumore alla prostata e le metastasi ossee.

Numerosi e importanti sono i benefici descritti per i malati: procedure non invasive, terapie eseguite senza ospedalizzazione e anestesia, rapido ricovero; nessun uso di sala operatoria e decorsi post-operatori; nessun rischio di infezioni; assenza di dispositivi di cura da impiantare; procedura a singola sessione con risultati immediati; non uso di radiazioni e controllo termometrico della termo ablazione in tempo reale con Rm; massima precisione e accuratezza sub-millimetrica nei tre assi spaziali per il centraggio e la terapia delle parti anatomiche da curare.

